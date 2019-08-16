Введение новых автомобильных номеров в России отложили на год

Введение новых видов государственных регистрационных знаков для автомобилей решили перенести с 2019 на 2020 год, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 16 августа.

«Ввод в действие нового национального стандарта перенесен на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения», — приводит ее слова ТАСС.

Как пояснила Волк, выдавать госномера, как и раньше, будут в подразделениях Госавтоинспекции.

По словам представителя МВД, в соответствии с новым ГОСТом также будут применяться и уменьшенные регистрационные знаки, однако они предусмотрены только для тех машин, которые имеют нестандартные места для их установки.

«Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию», — пояснила Волк.

Идея разработки номеров нового стандарта появилась в 2016 году. Ее инициатором стал Научно-исследовательский центр безопасности дорожного движения МВД. В 2018 году были утверждены новые типоразмеры знаков.

Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм). Причиной такого нововведения стало то, что у зарубежных мотоциклов, которых в России на порядок больше отечественных, слишком маленькая площадка под номер, и старый госзнак на нее просто не помещается.

Кроме того, будут введены новые задние двухстрочные номера для праворульных японских автомобилей, а также машин из Америки и некоторых отечественных марок.