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ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила установить предельный тариф на изготовление автомобильных номеров. Об этом 28 февраля сообщает «Коммерсантъ».

Так, комплект автомобильных номерных знаков обойдется в 2 тыс. рублей, а мотоциклетных в 1,5 тыс. рублей. Номера типа «транзит» будут стоить 200 рублей, а стоимость печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Отмечается, что тарифы вступят в силу 4 августа 2019 года — вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств» и связанными с ним постановлениями и законами. При этом Госавтоинспекция больше не будет выдавать номерные знаки. Приобретая машину в салоне, ехать в ГИБДД за номерами больше не нужно, их напечатают тут же. А при регистрации автомобиля в ГИБДД новому владельцу присвоят номер, но заказывать изготовление самих металлических пластин придется у частников, для которых ФАС и устанавливает максимальный тариф.

29 декабря сообщалось, что МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке автомобиля на учет можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец.

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