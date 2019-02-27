Эксперты назвали самые востребованные автозапчасти в России

Специалисты сервиса Avito проанализировали российский рынок автозапчастей и выяснили, какие из них пользовались наибольшим спросом в 2018 году, говорится в пресс-релизе, поступившим 27 февраля в редакцию «Известий».

Так, в прошлом году автовладельцы чаще всего испытывали проблемы с кузовом, треть пользователей интересовались деталями для кузова. Второе место занимают запчасти для двигателя (14,2%), а третье и четвертое разделили электронные компоненты и автосвет (по 7,9%).

В 2018 году меньше всего спросом пользовались аккумуляторные батареи (1,6%) и автомобильные стекла (1,9%).

19 декабря сообщалось, что аналитики компании Carprice составили рейтинг ликвидности самых популярных автомобилей с пробегом. В списке оказались 50 моделей в возрасте от двух до четырех лет, которые были выставлены на продажу по всей России в течение осени 2018 года.