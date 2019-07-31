Россиянам разрешили получать номерные знаки по упрощенной схеме

Водители смогут получать номерные знаки напрямую у изготовителей. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Теперь в ГИБДД автовладельцы будут получать только набор букв и цифр регистрационного знака. Изготовлением самих номеров займутся частные фирмы. Компании-производители будут ответственны за искажение данных. Максимальная стоимость госномера установлена ФАС — 2 тыс. рублей.