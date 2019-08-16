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Названы самые популярные в России корейские машины в 2019 году

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Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
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За семь месяцев 2019 года в России было продано 233,5 тыс. новых автомобилей корейских марок, что на 0,6% больше, чем год назад. Об этом 16 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым продаваемым новым корейским автомобилем по итогам января-июля 2019 года стала модель Kia Rio — дилеры реализовали 54,6 тыс. машин. Второе место в рейтинге занимает кроссовер Hyundai Creta. Его купили 40 тыс. человек. На третьей строчке — Hyundai Solaris. На нем свой выбор остановили 35,4 тыс. покупателей.

В топ-10 самых продаваемых корейских автомобилей акже вошли Kia Sportage (19,2 тыс. ед.), Kia Optima (14,4 тыс. ед.), Hyundai Tucson (13 тыс. ед.), Kia Soul (10,8 тыс. ед.), Kia Ceed (10,6 тыс. ед.), Kia Cerato (7,3 тыс. ед.) и Hyundai Santa Fe (5,9 тыс. ед.).

14 августа стало известно, что самой популярной новой машиной в Москве по итогам июля стал седан Volkswagen Polo.

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