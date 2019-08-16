«АвтоВАЗ» отзовет более 11 тыс. автомобилей Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 11 157 автомобилей Lada Granta. Об этом 16 августа сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на предписание, оказавшее в распоряжении издания.

Отмечается, что речь идет о машинах, проданных через дилерскую сеть марки с 1 февраля по 31 марта 2019 года.

Причина отзыва заключается в том, что такие Lada Granta были укомплектованы с завода бракованными боковыми указателями поворота, которые могут разрушиться в процессе эксплуатации автомобилей. Специалисты официальных дилерских центров марки заменят дефектные детали на новые.

12 июля сообщалось, что компания Porsche отзывает в России три автомобиля из-за неправильно установленных датчиков боковых подушек безопасности.