Прямой эфир

«АвтоВАЗ» отзовет более 11 тыс. автомобилей Lada Granta

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзывает для ремонта 11 157 автомобилей Lada Granta. Об этом 16 августа сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на предписание, оказавшее в распоряжении издания.

Отмечается, что речь идет о машинах, проданных через дилерскую сеть марки с 1 февраля по 31 марта 2019 года.

Причина отзыва заключается в том, что такие Lada Granta были укомплектованы с завода бракованными боковыми указателями поворота, которые могут разрушиться в процессе эксплуатации автомобилей. Специалисты официальных дилерских центров марки заменят дефектные детали на новые.

12 июля сообщалось, что компания Porsche отзывает в России три автомобиля из-за неправильно установленных датчиков боковых подушек безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России начались продажи новой версии пикапа Toyota Hilux
В России предложили ужесточить правила прохождения техосмотра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019