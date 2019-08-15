В России начались продажи новой версии пикапа Toyota Hilux

Компания Toyota начинает продажи на российском рынке пикап Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 15 августа.

Автомобиль получил легкосплавные колесные диски черного цвета, радиаторную решетку и противотуманные фары с окантовкой из темного хрома. Также версия дополнена черными глянцевыми элементами: центральной вставкой на переднем бампере, молдингом на капоте, корпусами зеркал заднего вида и ручками дверей.

В салоне пикапа Toyota Hilux Exclusive Black появились темные декоративные вставки, кожаные сиденья, новая панель приборов и оригинальный комплект ключей.

Автомобиль оснащен 2,8-литровым турбодизельным двигателем мощностью 177 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Стоимость пикапа Toyota Hilux Exclusive составляет 2 862 000 рублей.

5 июля сообщалось, что Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.