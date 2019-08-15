Прямой эфир

В России начались продажи новой версии пикапа Toyota Hilux

0
Фото: Toyota
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Toyota начинает продажи на российском рынке пикап Hilux в новой топовой комплектации Exclusive Black. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 15 августа.

Автомобиль получил легкосплавные колесные диски черного цвета, радиаторную решетку и противотуманные фары с окантовкой из темного хрома. Также версия дополнена черными глянцевыми элементами: центральной вставкой на переднем бампере, молдингом на капоте, корпусами зеркал заднего вида и ручками дверей.

В салоне пикапа Toyota Hilux Exclusive Black появились темные декоративные вставки, кожаные сиденья, новая панель приборов и оригинальный комплект ключей.

Автомобиль оснащен 2,8-литровым турбодизельным двигателем мощностью 177 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Стоимость пикапа Toyota Hilux Exclusive составляет 2 862 000 рублей.

5 июля сообщалось, что Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России предложили ужесточить правила прохождения техосмотра
Bosch разработала трехмерную приборную панель

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019