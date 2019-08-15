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Bosch разработала трехмерную приборную панель

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Фото: Bosch
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Автомобильное подразделение немецкой компании Bosch выпустило приборную панель с 3D-эффектом. Об этом 15 августа пишет «Авторевю».

При создании приборной панели использована пассивная трехмерная технология, не требующая специальных очков. По данным издания, речь идет о «многослойном» дисплее с голографическим эффектом.

В компании утверждают, что человек воспринимает 3D-изображение лучше, поэтому новинка будет особенно полезна при отображении сигналов об опасности. Кроме того, трехмерное изображение с камер заднего вида повысит удобство и безопасность парковки.

Отмечается, что новая приборная панель готова к серийному производству, но точная дата начала продаж не сообщается.

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