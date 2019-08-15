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УАЗ выпустит до конца года 3 тыс. внедорожников «Патриот» с АКПП

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Ульяновский автомобильный завод до конца 2019 года выпустит 3 тыс. внедорожников «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

Отмечается, что все произведенные предприятием автомобили будут отгружены в дилерскую сеть для реализации.

На внедорожник «УАЗ Патриот» устанавливается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50. Ресурс коробки передач составляет 200 тыс. км. Кроме того, у автомобиля с АКПП появился модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет на 2 л топлива меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

29 июля сообщалось, что стоимость базовой версии внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач составит 1,035 млн рублей, а топовый вариант обойдется российскому покупателю уже в 1,3 млн рублей.

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