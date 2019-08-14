Россияне назвали автомобили своей мечты

Эксперты «Автостата» и портала Авто Mail в июне 2019 года опросили около 9,5 тыс. россиян и выяснили о каком автомобиле они мечтают больше всего. Об этом 14 августа говорится в сообщении аналитического агентства.

Возглавила рейтинг отечественная модель Lada Vesta, которую указали 2,7% от общего числа респондентов. На втором месте оказалась новинка рынка — французский кросс-купе Renault Arkana, набравший 2,2% голосов. Третью строчку занял среднеразмерный чешский паркетник Skoda Kodiaq, за который проголосовали 2% жителей страны.

В топ-10 автомобилей мечты вошли также Volkswagen Tiguan (1,8%), Renault Duster (1,5%), Toyota RAV4 (1,5%), Toyota Land Cruiser Prado (1,4%), Kia Sportage (1,3%), Skoda Octavia (1,3%) и Kia Sorento (1,3%).

5 августа сообщалось, что за 6 месяцев 2019 года россияне потратили на покупку новых легковых иномарок 1,06 трлн рублей.