В России предложили ужесточить правила прохождения техосмотра

Представители Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» предложили внести изменения в правила прохождения технического осмотра автомобилей в России. Об этом 15 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В НТИ «Автонет» считают необходимым на законодательном уровне закрепить обязанность автодилеров, операторов технического осмотра и перевозчиков проводить проверку работоспособности установленных на автомобилях устройств ЭРА-ГЛОНАСС.

«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров, приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами техосмотра», — сообщили агентству в пресс-службе.

Отмечается, что саму процедуру проверки уже разработал Сколковский институт науки и технологий.

26 июля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал пакет законов, которые усиливают административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра. Согласно изменениям в Уголовном кодексе, за проведение техосмотра без наличия аккредитации в национальной системе аккредитации или лицензии в случаях, когда она необходима, будет введена уголовная ответственность.