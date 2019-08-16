Автомобиль Джеймса Бонда продали на аукционе за $6,4 млн

Спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтерей (США, штат Калифорния). Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте аукционного дом Sotheby’s.

Отмечается, что сумма сделки составила $6,4 млн. Имя нового владельца автомобиля пока не разглашается.

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год, уточняет ТАСС. В кино машина дебютировала в 1964 году, появившись в картине «Голдфингер», где Джеймса Бонда сыграл актер Шон Коннери. К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма.

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