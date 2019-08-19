Названы самые популярные автомобили в Москве по итогам 7 месяцев

Эксперты «Автостат» составили рейтинг из 10 самых популярных новых легковых автомобилей в Москве по итогам продаж за 7 месяцев 2019 года. Об этом 19 августа говорится в сообщении аналитического агентства.

Самой популярной моделью стал седан Volkswagen Polo. Дилеры за указанный период реализовали 7533 такие машины. На второй строчке расположилась модель Kia Rio, которую выбрали 5295 жителей столицы. Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta — продано 4565 автомобилей.

В топ-10 самых популярных машин в у москвичей по итогам января-июля 2019 года вошли также: Hyundai Solaris (4000 ед.), Skoda Octavia (3846 ед.), Toyota Camry (3529 ед.), Skoda Rapid (3412 ед.), Volkswagen Tiguan (3378 ед.), Nissan Qashqai (3121 ед.) и Kia Optima (3008 ед.).

10 июля сообщалось, что средний срок владения автомобилем в России до первой перепродажи к лету 2019 года составил 75 месяцев (6,3 года).