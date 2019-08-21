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«АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta с вариатором

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Выпуск модели Lada Vesta c вариатором начнется в ближайшие несколько месяцев. Об этом 21 августа сообщает «Российская газета» со ссылкой на вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Яна Птачека.

При этом представитель предприятия не уточнил, идет ли речь только о седане или вариатор появится и на других модификациях модели.

Бесступенчатая трансмиссия Jatco JF015E будет работать вместе с двигателем Renault H4Mk, мощность которого составляет 113 л.с. Ресурс вариатора превышает 250 тыс. км пробега при условии регулярной замены масла в коробке, очистки теплообменника и бережной эксплуатации.

19 августа стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую модификацию Lada Granta Drive Active.

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