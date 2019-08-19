Lada Granta получит спортивную модификацию Drive Active

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую модификацию Lada Granta Drive Active. Об этом 19 августа сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на полученное предприятием одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Внешне автомобиль будет отличаться спортивным обвесом и 15-дюймовыми колесными дисками с низкопрофильными шинами. Кроме того, у новой версии появится микропроцессорная система зажигания.

Модификацию Lada Granta Drive Active оснастят 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

5 июля сообщалось, что в России будут выпускаться модели Lada Vesta и Lada Granta, которые предназначены для оперативных служб Минобороны России (военная автоинспекция) и для оперативных служб МВД России (полиция).