«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн легкосплавных дисков

В базе федерального института промышленной собственности опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».

Судя по изображениям, восьмиспицевые диски будут отличаться аэродинамическим дизайном и небольшими размерами.

У новых дисков четыре болта крепления. Это означает, что они могут устанавливаться практически на все современные автомобили Lada, за исключением внедорожника 4×4 и спортивного седана Vesta Sport, у которых для фиксации колес используется пять болтов.

Станут ли такими легкосплавными дисками оснащаться базовые версии автомобилей Lada или их предложат в качестве опции, пока неизвестно.

13 августа сообщалось, что «АвтоВАЗ» работает над созданием модели Lada Vesta с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором). Производство новой модификации стартует в течение ближайших двух лет.