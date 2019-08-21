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Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок

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Фото: Ravon
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Узбекский бренд Ravon (бывший Daewoo) возобновил поставки своих автомобилей в Россию, которые были приостановлены весной 2018 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте автопроизводителя.

Отмечается, что на российском рынке будут представлены три модели автопроизводителя: хетчбэк Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4.

Хетчбэк Ravon R2 оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором и автоматической трансмиссией. В базовой версии автомобиль оборудован системой ABS, двумя подушками безопасности, электроусилителем руля, аудиосистемой и дневными ходовыми огнями. Стоимость модели начинается с отметки 646 тыс. рублей.

Седан Ravon R3 Nexia Ravon Nexia R3 получил 1,5-литровый бензиновый двигатель. Коробки передач — механическая и «автомат». В стандартную комплектацию включены: подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, регулируемая по высоте рулевая колонка, аудиосистема. Цена автомобиля — от 670 тыс. рублей.

Модель Ravon R4 оборудована 1,5-литровым силовым агрегатом, который может работать в паре с механической или автоматической трансмиссией. В минимальной комплектации уже есть подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, бамперы и ручки дверей под цвет кузова, центральный замок, аудиосистема. У дилеров марки такой автомобиль будет стоить 678 тыс. рублей.

23 мая сообщалось, что российский автомобильный завод Derways, расположенный в Карачаево-Черкесии (КЧР), в этом году начнет производство моделей Ravon.

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