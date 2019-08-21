«АвтоВАЗ» и Mercedes-Benz перейдут на электронные ПТС в сентябре

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» и компания Mercedes-Benz вошли в перечень компаний, заявивших о полной готовности перейти на оформление электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС) с сентября 2019 года. Об этом 21 августа пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу АО «Электронный паспорт».

Отмечается, что к переходу на ЭПТС также готовы другие автопроизводители, в частности, Mazda, Haval и калининградский завод «Автотор», выпускающий автомобили Hyundai, Kia, BMW, Genesis. Остальные компании должны будут перейти на электронные паспорта в октябре 2019 года.

В России отказ от бумажных документов должен состояться до окончания установленного Евразийской экономической комиссией переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года.

Электронный паспорт вводится взамен бумажных документов в рамках цифровизации экономики страны. Такой документ отличается от бумажного носителя большим количеством информации.

Помимо традиционных сведений о собственниках в электронном ПТС будут сертификационные данные, а также информация о количестве ДТП и их описание, сведения о полисах каско и ОСАГО, проведении техобслуживания, об актуальном пробеге и изменениях конструкции.

7 августа сообщалось, что в Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО. Она будет осуществляться с помощью дорожных камер видеонаблюдения.