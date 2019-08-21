Pininfarina обновила электрический гиперкар Battista
Итальянская автомобильная компания Pininfarina представила на закрытом мероприятии обновленную версию своего электрического гиперкара Battista. Об этом 21 августа пишет Motor.
По данным издания, модель укомплектовали новыми аккумуляторными батареями. В результате запас хода электромобиля вырос с 450 до 500 км. Отмечается, что эта доработка позволила увеличить количество предзаказов на машину в Северной Америке в два раза.
Электрический гиперкар Pininfarina Battista дебютировал на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Дизайн новинки выполнен в стилистике наиболее значимых машин, разработанных Pininfarina в разные годы.
В салоне автомобиля установлены цифровая приборная панель, а также два больших дисплея по бокам, куда выводятся данные навигатора, сведения о работе всех внутренних систем и другая полезная для водителя информация.
Гиперкар оборудован электрической силовой установкой мощностью 1900 л.с. От 0 до 100 км/ч машина может разогнаться менее чем за две секунды, а ее максимальная скорость составляет 350 км/ч.
4 июля стало известно, что новый электрический гиперкар компании Lotus получил название Evija.