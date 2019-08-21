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Pininfarina обновила электрический гиперкар Battista

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Фото: Automobili Pininfarina
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Итальянская автомобильная компания Pininfarina представила на закрытом мероприятии обновленную версию своего электрического гиперкара Battista. Об этом 21 августа пишет Motor.

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По данным издания, модель укомплектовали новыми аккумуляторными батареями. В результате запас хода электромобиля вырос с 450 до 500 км. Отмечается, что эта доработка позволила увеличить количество предзаказов на машину в Северной Америке в два раза.

Электрический гиперкар Pininfarina Battista дебютировал на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Дизайн новинки выполнен в стилистике наиболее значимых машин, разработанных Pininfarina в разные годы.

В салоне автомобиля установлены цифровая приборная панель, а также два больших дисплея по бокам, куда выводятся данные навигатора, сведения о работе всех внутренних систем и другая полезная для водителя информация.

Гиперкар оборудован электрической силовой установкой мощностью 1900 л.с. От 0 до 100 км/ч машина может разогнаться менее чем за две секунды, а ее максимальная скорость составляет 350 км/ч.

4 июля стало известно, что новый электрический гиперкар компании Lotus получил название Evija.

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