Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором

Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».

Внешне автомобиль отличается широкими колесными арками, крупными воздухозаборниками спереди, большими колесами и серебристыми корпусами зеркал заднего вида. Среди особенностей интерьера — спортивные сиденья, RS-графика виртуальных приборов, руль с усеченным ободом.

Автомобиль оснастили четырехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 600 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. До 100 км/ч универсал может ускориться за 3,6 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В базовой комплектации уже предусмотрен активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси и пневмоподвеска со спортивными настройками.

В России такие машины появятся только в следующем году — ориентировочно во втором квартале.

1 августа сообщалось, что Audi приступила к дорожным тестам пятидверного купе A5 Sportback 2020 модельного года.