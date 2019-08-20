Jaguar Land Rover разработает продвинутый проекционный дисплей

Специалисты британской компании Jaguar Land Rover (JLR) разрабатывают новый проекционный дисплей, который в режиме реального времени будет транслировать перед водителем различные полезные данные.

Как сообщает 20 августа пресс-служба бренда, использование 3D-дисплея может сократить время реакции, а также позволит водителю более «естественно» реагировать на опасности и подсказки.

Всплывающие подсказки уведомят водителя о сходе автомобиля с полосы движения, различных предметах, которые могут неожиданно возникнуть на дороге, а также о скорости движения на трассах. Кроме того, технология позволит пассажирам смотреть фильмы в режиме 3D.

Ранее сообщалось, что фирма Bosch выпустила приборную панель с 3D-эффектом. В компании утверждают, что человек воспринимает трехмерное изображение лучше, поэтому новинка будет особенно полезна при отображении сигналов об опасности. Кроме того, 3D-изображение с камер заднего вида повысит удобство и безопасность парковки.

9 августа стало известно, что автомобили Jaguar Land Rover, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с функцией InControl Apps, получили доступ к сервисам «Яндекса».