В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.

Судя по изображению, в салоне новинки появится современная передняя панель, отделанная деревянными и алюминиевыми вставками, четырехспицевый мультируль и сиденья с развитой боковой поддержкой. Кроме того, модель получит информационно-развлекательную систему с большим дисплеем и широкий центральный тоннель.

Длина нового Kia Mohave составит 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2895 мм.

В Корее автомобиль будет доступен с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль получит систему предотвращения фронтальных столкновений, ассистент поддержания движения в полосе, функцию выезда с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль и многое другое.

16 августа сообщалось, что Kia рассматривает возможность наладить производство нового компактного кроссовера на платформе хетчбэка Rio.