Прямой эфир

В Сети появилось изображение салона нового Kia Mohave

0
Фото: Motor1
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское издание Motor1 опубликовало 21 августа изображение интерьера нового кроссовера Kia Mohave, премьера которого состоится в 2020 году.

На корейской скорости: как изменился популярный в России кроссовер
«Минтранс» протестировал обновленный Kia Sportage

Судя по изображению, в салоне новинки появится современная передняя панель, отделанная деревянными и алюминиевыми вставками, четырехспицевый мультируль и сиденья с развитой боковой поддержкой. Кроме того, модель получит информационно-развлекательную систему с большим дисплеем и широкий центральный тоннель.

Длина нового Kia Mohave составит 4930 мм, ширина — 1920 мм, а высота — 1790 мм. Колесная база достигает 2895 мм.

В Корее автомобиль будет доступен с трехлитровым дизельным двигателем мощностью 260 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Автомобиль получит систему предотвращения фронтальных столкновений, ассистент поддержания движения в полосе, функцию выезда с парковки задним ходом, интеллектуальный круиз-контроль и многое другое.

16 августа сообщалось, что Kia рассматривает возможность наладить производство нового компактного кроссовера на платформе хетчбэка Rio.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором
Электрокарам могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019