ОСАГО по-честному: что ожидает автомобилистов

Автовладельцам начали приходить уведомления об отсутствии полисов ОСАГО — в Москве заработала проверка с помощью дорожных камер. Это не единственное нововведение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности. «Известия» разбирались, как поступить, если вашего полиса нет в базе, и каких сюрпризов ожидать автовладельцам.

В колл-центр Российского союза автостраховщиков (РСА) поступают звонки от водителей, которые получили уведомления об отсутствии у них полисов ОСАГО. Для некоторых это явилось неприятным сюрпризом. В РСА предупреждают: полисы некоторых автовладельцев могут отсутствовать в базе, так как являются поддельными. В пресс-службе союза призвали автомобилистов проверять подлинность страховки самостоятельно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Пока только предупреждают

Теперь все столичные комплексы видеофиксации, находящиеся в введении ЦОДД, могут проверять у автомобилистов наличие полиса ОСАГО. Проверка происходит в автоматическом режиме, но пока за отсутствие страховки автовладелец получит не штраф, а уведомление. Тестовый период позволит исправить ошибки в системе — при объединении баз РСА и ГИБДД были обнаружены расхождения, из-за чего сроки запуска проекта несколько раз сдвигались.

За три месяца тестирования выявили более 700 тыс. автомобилистов, передвигающихся без полиса, но уведомления, по информации «Коммерсанта», получили только 5,5 тыс. — в РСА проверяют каждый случай вручную.

ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Когда и как начнут штрафовать

В ноябре пилотный период должен завершиться и за отсутствие полиса будут выписывать штраф — 800 рублей. Причем в течение 20 дней со дня вынесения постановления его можно оплатить со скидкой в 50%. Из-за того, что новый владелец машины должен оформить ОСАГО в 10-дневный срок, в РСА установили двойную проверку. Если на 11-й день после того, как камера зафиксировала машину, полис не появится в базе, автовладелец получит штраф. И будет получать «письма счастья» ежедневно, пока не оформит страховку.

Впрочем, некоторые считают такое наказание недостаточным. Депутат «Единой России» Сергей Вострецов предложил увеличить штраф до 5 тыс., а в парламенте Кабардино-Балкарской Республики считают, что за повторное нарушение нужно карать не только пятью тысячами, ни и в качестве альтернативы лишать прав на срок от четырех до шести месяцев.

Система будет рассылать извещения даже водителям из других регионов, но работает пока только в Москве. В будущем систему автоматической фиксации планируют запустить в Санкт-Петербурге и Казани.

Что делать, если полис оказался поддельным

Автомобилистам, купившим полис, но получившим уведомление о его отсутствии в базе, рекомендуют звонить на горячую линию РСА по федеральному номеру 8 (800) 200-22-75 или московскому (495) 641-27-85. Статус полиса любой желающий может проверить на сайте союза, однако привязки к конкретному автомобилю и владельцу там нет. Поэтому узнать о дубле, то есть полисе с теми же серией и номером, но зарегистрированным на другую машину, невозможно. Чтобы получить более подробную информацию, эксперты советуют направить обращение в страховую компанию либо самому прибыть в официальный офис страховщика.

Что делать, если полис всё же оказался поддельным? Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала советует незамедлительно сообщить о случившемся в полицию, чтобы установить личность продавца подделки. В последующем к нему можно будет предъявить требование о возврате полученных денег в порядке ст. 1102 ГК РФ как неосновательное обогащение.

ОСАГО Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

« Прекратите эксплуатацию автомобиля и обратитесь в официальный офис страховой компании для оформления подлинного полиса ОСАГО. Можно обратиться к официальному страховому агенту, но предварительно попросите агента продемонстрировать доверенность от страховой компании либо агентский договор. Впрочем, нельзя исключать вероятность подделки как доверенности, так и агентского договора. Еще один вариант, оформить полис ОСАГО в электронной форме», — рассказал «Известиям» Мацала.

Директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков обратил внимание на то, что недействительным договор ОСАГО может быть оформлен и на настоящем бланке, который страховая компания, например, потеряла.

Ложные сотрудники и настоящие полисы

Тем временем автовладельцы жалуются на частые звонки мошенников, пытающихся продать полис от имени крупных страховщиков. Их легко спутать с реальными сотрудниками страховых компаний — они уверенно называют марку автомобиля, правильно рассчитывают стоимость ОСАГО и даже предупреждают о необходимости проверить полис на сайте РСА.

В начале августа выяснилось, что из страховой компании «Наско» пропали 48 300 бланков строгой отчетности ОСАГО. Недостачу обнаружила временная администрация, введенная после того, как у страховщика 15 мая этого года была отозвана лицензия. До этого «Национальная страховая компания Татарстан» была одним из лидеров рынка ОСАГО — за I квартал было оформлено 272 тыс. полисов — это 8-е место в России по этому показателю.

ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чтобы снизить число возможных мошеннических действий с электронными полисами, с 29 октября, согласно новой редакции закона об ОСАГО, проверять сведения в заявлении на электронный полис ОСАГО будут по-новому. Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, только если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти. Если данные не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховая компания будет в праве приостановить оформление электронного полиса.

ОСАГО — грядут изменения

В октябре ожидается еще несколько нововведений обязательного страхования автогражданской ответственности. Например, появится оформление европротокола через портал госуслуг. В том случае когда направляемое страховщику извещение о ДТП подписывается участниками аварии в электронном виде. При этом файлы будут направлены автоматически, специальным программным обеспечением.

Осенью должно заработать новое мобильное приложение от РСА, которое позволит оформлять европротоколы в электронном виде за 15 минут. Оно будет некоторое время работать параллельно с уже существующей программой «ДТП. Европротокол», позволяющей только зафиксировать обстоятельства ДТП. Позже их планируют объединить в одну программу.

МВД планирует упростить процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах. Законопроект вносит изменения в перечень документов, которые водитель может предъявить для проверки. По словам представителя ведомства Ирины Волк, инспектору ГИБДД можно будет предъявить не только бумажную распечатку, но и электронный документ на смартфоне.

ОСАГО Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Будут внесены изменения в бланк полиса ОСАГО, на нем перестанут указывать серию. Каждому договору теперь присваивают уникальный номер, по которому можно идентифицировать страховщика и определить подлинность договора.

Новый год — новые правила

В середине июля правительство внесло в Госдуму проект об индивидуализации тарифов ОСАГО. Согласно ему, с нового года будет отменен территориальный коэффициент, а с 1 октября 2020-го — мощностной. Вместо них при расчете цены полиса будут учитывать стиль вождения автомобилиста и соблюдение им ПДД. То есть грубые нарушения правил в течение года — к ним относятся проезд на красный, выезд на встречку, превышение скорости более чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде — увеличат стоимость страховки.

Продолжится расширение тарифного коридора: с 1 января — на 40% вверх и вниз и с 1 октября — еще на 30% в обе стороны. Напомним, что в настоящее время тарифный коридор установлен ЦБ в размере 2746–4942 рубля.

Что будет с ценами

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, расширение тарифного коридора уже увеличило конкуренцию между страховыми компаниями, в результате чего средняя цена полиса снизилась на 5–6%. Дальнейшая реформа тарифов должна усилить этот тренд.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал отмену территориального и мощностного коэффициентов, однако сомневается, что автовладельцы смогут сэкономить на цене полиса. По его словам, страховщики обязательно воспользуются расширением тарифного коридора.

«Это как с бензином: как бы ни колебалась стоимость нефти на мировом рынке, цена на топливо только растет — цитирует слова Лысакова «Парламентская газета».