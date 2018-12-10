Страховочный круг: кому придется раскошелиться за новый полис ОСАГО

Тарифный коридор по ОСАГО расширится на 20% вверх и вниз, изменятся и коэффициенты, учитываемые при расчете полиса. Указание, утвержденное Советом директоров Банка России, станет первым шагом в либерализации обязательного автострахования и призвано сделать цену полиса индивидуальной и более справедливой. Для кого ОСАГО подорожает, а для кого упадет в цене — разбирались «Известия».

осаго Фото: РИА Новости/Нина Зотина

О намерении изменить тарифный коридор и коэффициенты ЦБ сообщал еще в мае, но утверждение соответствующего документа затянулось до 30 ноября. В настоящее время его текст находится в процессе окончательного формирования. Указание вступит в силу через 10 дней после опубликования. Скорее всего, уже в следующем году.

Новые тарифы и коэффициенты

Согласно указанию Банка России, вилка базового тарифа для легковых автомобилей в собственности у физлиц или индивидуальных предпринимателей будет расширена с 10 до 20% в обе стороны. Таким образом, минимальная ставка упадет с 3432 до 2746, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей. Для владельцев мотоциклов верхняя граница снизится на 10,9%, для машин юридических лиц — на 5,7%. Для них базовый тариф будет 694–1407 и 2058–2911 рублей соответственно. Для автомобилей такси — от 4110 до 7399 рублей.

Изменится и расчет коэффициентов, прежде всего возраста-стажа (КВС). Если раньше его рассчитывали по четырем ступеням градации, то теперь их будет 58. Молодым и неопытным водителям возрастом до 21 года и со стажем до двух лет присвоен самый высокий коэффициент — 1,87. Для автолюбителей возрастом 35–59 лет со стажем более пяти лет КВС будет равен 0,96, а для тех, кто старше 59 лет и имеет большой опыт, — вообще 0,93.

У новой методики расчета КВС есть обоснование. Анализ рынка ОСАГО, проведенный Финансовым университетом РФ показал, что уровень риска между категориями водителей «молодой» и «пожилой» отличается в 5,9 раза. Причем он разнится вдвое даже в первый год вождения автомобилистов каждой из групп. Это свидетельствует о том, что стаж не компенсируется возрастом. В то же время уровень риска между «новичками» и опытными водителями различается в 6,3 раза.

осаго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Страховые истории не пропадут

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — он зависит от наличия или отсутствия страховых случаев — тоже будут считать по-новому. Система АИС ОСАГО сама будет пересчитывать его раз в год 1 апреля. Это позволит сделать применение КБМ более простым и снизить риск ошибок и злоупотреблений. Фактически страховую историю закрепят за каждым водителем, и теперь при перерыве в вождении она не обнулится.

Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов бонус-малус, то ему будет присвоен самый низкий из них. При этом система станет учитывать в расчете КБМ убытки, допущенные водителем по полисам без ограничений. Что касается юридических лиц, то им присвоят единый КБМ для всех машин в автопарке.

Страховщикам теперь будет проще отслеживать аварийных водителей и мошенников — с начала декабря заработало Бюро страховых историй, база, в которой собрана информация о договорах и страховых случаях. К сожалению, практика показала, что не все приобретенные автовладельцами договоры попадают в базу.

Конкурентные цены

Решение по тарифному коридору будут принимать сами страховщики в зависимости от убыточности региона. В настоящее время, по данным Финансового университета РФ, около 60% регионов формируют убытки для страховщиков, так как их значения по тарифу находятся выше верхней границы. При расширении тарифов до 20% лишь пять регионов ненамного будут выходить за пределы нижней границы и столько же — верхней.

Таким образом, есть риск, что большинство страховщиков поднимут тариф до верхней границы. Ведущий юрист фирмы «Европейская Юридическая Служба» Орест Мацала в разговоре с «Известиями» отметил, что страховые компании попросту не мотивированы на применение более лояльной для водителя базовой ставки. В условиях искусственного «ОСАГО-дефицита» спрос на этот вид страхования очень высок. В то же время расширение вилки тарифа до 20% позволит страховщикам действовать более гибко.

осаго Фото: РИА Новости/Нина Зотина

— После старта коридора, когда у страховых компаний появится возможность варьировать в рамках тарифного коридора, появится реальная конкуренция, потому что сейчас конкуренция в рамках текущего незначительного тарифного коридора в принципе не очень дифференцирует страховые компании между собой, — рассказал «Известиям» гендиректор «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. По его словам, расширение коридора будет стимулировать водителей искать более выгодную цену и может привести в итоге к снижению средней цены полиса.

Подорожает или подешевеет?

Опираясь на собственные расчеты убыточности рынка ОСАГО в «АльфаСтраховании» отметили, что смогут снизить тарифы для трети всех водителей. Для половины всех покупателей ОСАГО в стране тарифы останутся на прежнем уровне и в неизменном виде. И лишь небольшая часть аварийных водителей — это около 15% — почувствуют повышение стоимости ОСАГО.

— Безаварийные водители станут меньше платить, а автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять, — отметил президент РСА Игорь Юргенс.

В свою очередь исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил «Коммерсанту», что по итогам реформы средняя цена полиса не должна вырасти более чем на 5%. Таким образом, прибавка в среднем составит не более 300 рублей.

По оценке Финансового университета после либерализации тарифов в ОСАГО стоимость полиса для автомобилей физических лиц, доля которых сейчас составляет 88% от всех автомобилей, повысится не более чем на 1,46%.

Ранее университет заявлял о несбалансированности тарифов в «автогражданке». Выяснилось, что владельцы мотоциклов переплачивают 40% стоимости полиса, а для легковых автомобилей юридических лиц переплата составляет 35%. При этом тариф для легковых такси, по мнению авторов исследования, недостаточен на 85%. Такая тенденция наблюдается у всех видов общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев.

осаго Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Реформа без лимитов

В Банке России также понимают, что предлагаемые изменения не позволят в полной мере уйти от уравнительного ценообразования в ОСАГО и перейти к индивидуальным тарифам. Для этого нужно дорабатывать законодательство. Тем не менее предложенные регулятором меры создадут возможности для применения более дифференцированного подхода к установлению тарифов и сделают систему ОСАГО более справедливой.

Дальнейшими шагами в сторону либерализации ОСАГО станут еще большее расширение тарифного коридора, отмена территориального и мощностного коэффициентов, а также увеличенные лимиты и сроки действия полисов. Напомним, что Минфин предлагал полисы с максимальной выплатой 1 и 2 млн рублей, а также действующие до трех лет. Заключить подобный договор, по идее министерства, можно только в случае добровольного согласия страховщика и страхователя.

Однако законопроект вызвал замечание со стороны Главного государственно-правового управления (ГПУ) президента РФ. Дело в том, что договор ОСАГО является публичным, то есть страховщик не имеет права отказать в заключении договора. В то же время новые поправки предполагают продажу полиса по обоюдному согласию. Поэтому ГПУ попросило Минфин уточнить, отказывается ли ведомство от публичности договора в обязательном страховании.

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал ТАСС, что это вопрос юридический и серьезного противоречия здесь нет. При этом он и зампред ЦБ Владимир Чистюхин допустили, что, если договоренности не будут достигнуты, повышенные лимиты и сроки действия полисов могут быть исключены из законопроекта. Разработчики надеются реализовать всё это в какой-то другой форме.