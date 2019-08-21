Прямой эфир

В мэрии Москвы прокомментировали частый ремонт столичных дорог

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большой объем ремонта дорог в Москве связан с заботой о транспортной безопасности. Об этом 21 августа РБК сообщил руководитель департамента капремонта столичной мэрии Алексей Елисеев.

По словам чиновника, основной причиной частой замены асфальта на московских улицах является образование поперечной неровности — колейности.

Согласно внутренним документам департамента ЖКХ правительства Москвы, на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, Московской кольцевой автодороге и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, после чего необходимо проводить ремонтные работы дорог. Для межрайонных магистралей этот срок составляет 3,5 года. Для мелких улиц — 5,5–6 лет.

27 июня стало известно, что самым распространенным нарушением правил дорожного движения (ПДД) в Москве является превышение скорости. Чаще всего (95% случаев) жители столицы превышают скорость на 24–40 км/ч. Еще 3% нарушителей превышают на 40–60 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«АвтоВАЗ» и Mercedes-Benz перейдут на электронные ПТС в сентябре
Pininfarina обновила электрический гиперкар Battista

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019