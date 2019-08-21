В мэрии Москвы прокомментировали частый ремонт столичных дорог

Большой объем ремонта дорог в Москве связан с заботой о транспортной безопасности. Об этом 21 августа РБК сообщил руководитель департамента капремонта столичной мэрии Алексей Елисеев.

По словам чиновника, основной причиной частой замены асфальта на московских улицах является образование поперечной неровности — колейности.

Согласно внутренним документам департамента ЖКХ правительства Москвы, на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, Московской кольцевой автодороге и вылетных магистралях предельная колейность достигается за 2,5 года, после чего необходимо проводить ремонтные работы дорог. Для межрайонных магистралей этот срок составляет 3,5 года. Для мелких улиц — 5,5–6 лет.

27 июня стало известно, что самым распространенным нарушением правил дорожного движения (ПДД) в Москве является превышение скорости. Чаще всего (95% случаев) жители столицы превышают скорость на 24–40 км/ч. Еще 3% нарушителей превышают на 40–60 км/ч.