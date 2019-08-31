Прямой эфир

Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак

0
Фото: imdb.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатель американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак скончался в пятницу, 30 августа, в возрасте 68 лет. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на сына погибшего, Джеймса.

Режиссер скончался в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни. Джеймс написал на своей странице в Instagram, что его отец любил смешить других людей, а его наследие продолжит жить в анимационных работах.

Гордон Брэссак наиболее известен работами над мультфильмами «Пинки и Брейн», «Могучий Макс», «Озорные анимашки» и «Соник Супер-ежик». Кроме того, совместно с коллегами он стал обладателем трех «Эмми» за достижения в области анимации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер лучший друг Арнольда Шварценеггера спортсмен Франко Коломбо
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019