Олимпийский чемпион Захаров пропустит ЧЕ по водным видам спорта в Киеве

Президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что чемпион Олимпиады-2012, прыгун в воду Илья Захаров пропустит европейское первенство в Киеве. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» в воскресенье, 21 июля.

«Было решено, что Захаров пропустит чемпионат Европы и продолжит восстанавливаться от травмы, набирать форму», — пояснил Власенко.

Отмечается, что спортсмен перенес операцию на колене в начале года и по этой причине также не участвовал в чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу.

Ранее 17 июля российская спортсменка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Награда стала 20-й по счету в ее карьере, что является рекордом для этого вида спорта.