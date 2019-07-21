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Олимпийский чемпион Захаров пропустит ЧЕ по водным видам спорта в Киеве

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Президент российской Федерации прыжков в воду Алексей Власенко заявил, что чемпион Олимпиады-2012, прыгун в воду Илья Захаров пропустит европейское первенство в Киеве. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» в воскресенье, 21 июля.

«Было решено, что Захаров пропустит чемпионат Европы и продолжит восстанавливаться от травмы, набирать форму», — пояснил Власенко.

Отмечается, что спортсмен перенес операцию на колене в начале года и по этой причине также не участвовал в чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу.

Ранее 17 июля российская спортсменка Светлана Ромашина завоевала золотую медаль в произвольной программе синхронного плавания на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Награда стала 20-й по счету в ее карьере, что является рекордом для этого вида спорта.

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