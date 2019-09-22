Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио году из-за подозрений в том, что Московская антидопинговая лаборатория манипулировала данными прежде, чем передать их Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Об этом 21 сентября со ссылкой на источники пишет британское издание The Telegraph.

По его данным, в WADA полагают, что полученная информация о российских спортсменах могла быть отредактирована. Предполагается, что в течение двух месяцев якобы появятся доказательства о манипуляциях с допинг-пробами.

В случае, если подозрения подтвердятся, России снова грозит отстранение от Олимпиады, уверены источники The Telegraph.

Примечательно, что сообщения о якобы имевших место нарушениях в Московской антидопинговой лаборатории появляются в преддверии заседания исполкома WADA (23 сентября) в Токио, на котором будет озвучен промежуточный отчет об анализе данных из лаборатории.

Накануне немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что в настоящее время запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу WADA.

В 2018 году исполком WADA полностью восстановил статус РУСАДА после почти трех лет отстранения. Российское агентство было лишено всех прав после публикаций комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в спорте.

Всемирное агентство тогда подчеркивало, что авансом пошло навстречу российской организации оставив за собой право вновь применить санкции. Избежать этого можно было при двух условиях: предоставив до конца 2018 года электронные данные из московской лаборатории и сами пробы спортсменов до 30 июня 2019 года.

Россия свои обязательства выполнила.

20 сентября в РУСАДА прокомментировали данные о якобы запуске процедуры признания несоответствия кодексу WADA.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.