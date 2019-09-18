Австрийского лыжника пожизненно дисквалифицировали за допинг

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был пожизненно дисквалифицирован за многократное нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила «Газета.ру» в среду, 18 сентября.

Отмечается, что в 2014 году Дюрр был отстранен на два года за применение эритропоэтина.

Позже его признания о допинге в лыжном спорте активизировали расследование в отношении врача, который помогал лыжникам использовать допинг.

7 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что антидопинговое агентство США (USADA) замяло скандал с американским бегуном Кристианом Коулманом, сняв с него обвинения в нарушении антидопинговых правил. Она отметила, что Коулман пропустил три допинг-теста за год, однако USADA решило, что пропусков было только два и это не нарушение.