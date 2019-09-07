Захарова уличила США в жульничестве с допинговым скандалом Коулмана

Антидопинговое агентство США (USADA) замяло скандал с американским бегуном Кристианом Коулманом, сняв с него обвинения в нарушении антидопинговых правил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Коулман пропустил три допинг-теста за год, однако USADA решило, что пропусков было только два, и это не нарушение. В противном случае легкоатлету грозила длительное отстранение и пропуск чемпионата мира и Олимпийских игр 2020 года.

«ЮСАДА практически сразу выпустило заявление о снятии с него всех обвинений, так как первый пропуск состоялся якобы не 6 июля 2018 года (как утверждалось ранее), а 1 апреля. Таким образом, решение о дисквалификации Коулмэна так и не было принято <…> в очередной раз Американское антидопинговое агентство на глазах у всего мира замяло скандал вокруг своего спортсмен», - написала Захарова в Fаcebook.

Она также обратила внимание, что в поддержку спортсмена выступили спортивные комментаторы, которые заявили, что недопуск американца к соревнованиям «не отвечал бы интересам организаторов Чемпионата мира и Олимпийских игр, поскольку он является одним из самых узнаваемых бегунов планеты».

О снятии обвинений с Коулмана стало известно 2 сентября.