Колобков рассказал о продолжении борьбы с допингом в России

В России по-прежнему актуален вопрос допинга и выхода отечественных организаций из-под санкций. Минспорт ведет совместную работу с антидопинговыми организациями, ЮНЕСКО и Советом Европы, рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Павел Колобков.

«Россия является одним из лидеров с точки зрения антидопингового законодательства и работы по пресечению и выявлению случаев использования запрещенных веществ», — подчеркнул Колобков. По его словам, РУСАДА полностью реформировано, сейчас ведется работа по восстановлению Московской антидопинговой лаборатории, которая лишена лицензии и сейчас проводит лишь частичные обследования.

Колобков добавил, что российская сторона поддержала кандидатуру министра спорта Польши Витольда Баньки на пост главы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Полагаю, в этот сложный период для спорта он справится с работой в этой должности», — отметил министр.

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