Колобков допустил включение киберспорта в олимпийскую программу

Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. По словам министра спорта России Павла Колобкова, это может произойти через 15–20 лет, передает «РИА Новости».

У киберспорта большой потенциал, отметил Колобков. Это не только спорт, но и возможность для подготовки специалистов, связанных с цифровизацией. Однако его пока нельзя назвать полностью сформированным.

«Должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта», — отметил министр. По его словам, признание киберспорта — дискуссионный вопрос не только в России, но и во всем мире.

Ранее в августе Институт развития интернета предложил создать в российских школах факультативы по киберспорту. В соответствующем обращении, направленном министру образования России Ольге Васильевой, говорится, что эксперимент может быть включен в федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа». Авторы идеи считают, что это станет для подростков «альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам».