Прямой эфир

Колобков допустил включение киберспорта в олимпийскую программу

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр. По словам министра спорта России Павла Колобкова, это может произойти через 15–20 лет, передает «РИА Новости».

Джойстик чемпионам столицы
В Москве пройдет финал Кубка мэра по киберспорту

У киберспорта большой потенциал, отметил Колобков. Это не только спорт, но и возможность для подготовки специалистов, связанных с цифровизацией. Однако его пока нельзя назвать полностью сформированным.

«Должно пройти время, он должен закрепиться среди других видов спорта», — отметил министр. По его словам, признание киберспорта — дискуссионный вопрос не только в России, но и во всем мире.

Ранее в августе Институт развития интернета предложил создать в российских школах факультативы по киберспорту. В соответствующем обращении, направленном министру образования России Ольге Васильевой, говорится, что эксперимент может быть включен в федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа». Авторы идеи считают, что это станет для подростков «альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Федерации киберспорта РФ оценили заявление Трампа о видеоиграх
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019