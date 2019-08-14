Прямой эфир

В российских школах предложили создать факультатив по киберспорту

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту. Соответствующее обращение в адрес министра образования Ольги Васильевой направили из Института развития интернета.

Завоюй или проиграешь
Сейчас любой банк заинтересован в привлечении молодого поколения. Это понятно: мир меняется, меняется подход к финансам, и очень важно успеть завоевать аудиторию, которая будет активно пользоваться банковскими услугами лет через 10–20. В ход идут и YouTube, и «Яндекс.Дзен», и ленты блогеров, и специальные продукты для киберспортсменов.

По задумке авторов инициативы, пилотный эксперимент может быть включен в федеральные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» и проведен с 2020 по 2025 год в нескольких учебных заведениях в каждом российском регионе, пишет RT в среду, 14 августа.

Предполагается, что факультатив смогут посещать учащиеся подростковой и юношеской возрастных групп. При этом игры должны выбираться совместно со школьными психологами и педагогами, пишет «Газета.ру». Также предлагается проводить соревнования между школами и регионами, всероссийские чемпионаты.

«Мы полагаем не только разумным, но и педагогически оправданным встречное и транспарентное обращение школы к интернет-приоритетам нашей молодежи, предупреждающее развитие сетевых зависимостей», — сказано в тексте письма.

По мнению авторов обращения, введение факультативов послужит для современных подростков «альтернативной действительно опасным и социально агрессивным субкультурам».

В апреле сообщалось, что в Москве в 2019/2020 учебном году появятся классы по киберспорту для учащихся 10–11-х классов. Они рассчитаны на 120 человек. Отбор будет проводиться на основе аттестатов за девятый класс, участники киберспортивных турниров будут иметь приоритет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Обществе защиты прав потребителей рассказали о требованиях к школьной форме
Первоклассникам в Подмосковье помогут собраться в школу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017