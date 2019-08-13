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Первоклассникам в Подмосковье помогут собраться в школу

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Власти Московской области помогут семьям с невысоким доходом собрать детей в школу. Для первоклассников собрали наборы, которые включают всё необходимое для начала учебы.

Помощь будет оказана прописанным в Подмосковье семьям, в которых на одного человека приходится доход менее 12,5 тыс. рублей. Первоклассникам вручат рюкзак с анатомической спинкой, в который вложат альбом для рисования, цветные карандаши, краски, тетради, ручки, точилку, цветную бумагу, пенал и другие необходимые вещи. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Чтобы получить набор, родители должны обратиться после 22 августа в управление социальной защиты населения с заявлением и документами, подтверждающими уровень доходов.

В Московской области впервые в школу пойдут более 8 тыс. детей из малообеспеченных семей.

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