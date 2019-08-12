В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.

По его словам, в первую очередь нужно постепенно снижать родительский контроль и позволить ребенку научиться самостоятельно координировать свою деятельность. Детям нужно объяснять, что с одной стороны учеба — это не игра, а возможность реализовать себя через обучение и соблюдение правил, с другой — это взросление и самостоятельность, возможность научиться интересному, пояснил психолог.

Как отмечает Зинченко, успехи в школе зависят от усидчивости и внимательности ребенка, однако результат обучения может не соответствовать ожиданиям родителей. Психолог пояснил, что это связано с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока, из-за чего большинство материала не усваивается.

«Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — сказал специалист, его слова приводит RT.

При этом, добавляет медик, важно отмечать старания ребенка в начальной школе, чувствовать его особенности — это позволит родителям направлять его и помогать справляться с трудностями, добавил эксперт.

Также нужно помочь первокласснику наладить отношения со сверстниками, направить внимание ребенка на интересы других детей. Стоит выяснить, с кем он сидит за партой и чем занимаются его одноклассники.

Ранее в августе эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева рассказала, как подготовить ребенка к школе и при этом не разориться. Она утверждает, в подготовке к новому учебному году весьма важную роль играют накопления средств.