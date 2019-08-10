Школам рекомендовали использовать современные гаджеты
Российским школам рекомендовали использовать современные гаджеты. Минпросвещения опубликовало перечень оборудования, которое нужно закупить. На уроках труда и технологий ученики будут использовать шлемы дополненной реальности. В списке — квадрокоптер, 3D-принтер, цифровой штангенциркуль.
Российским школам рекомендовали использовать современные гаджеты. Минпросвещения опубликовало перечень оборудования, которое нужно закупить. На уроках труда и технологий ученики будут использовать шлемы дополненной реальности. В списке — квадрокоптер, 3D-принтер, цифровой штангенциркуль.