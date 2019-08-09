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На них вся одежда: стандарт для школьной формы появится в 2020 году

Требования к качеству будут ужесточены
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму планируется утвердить в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В документе будут указаны требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Они должны быть более строгими, чем нормы для обычной детской одежды, пояснили «Известиям» в Росстандарте. Там отметили, что ПНСТ принимается для того, чтобы проверить новые требования на практике до утверждения ГОСТа. По оценкам экспертов, сегодня до 80% рынка одежды для учащихся заполнено некачественными и небезопасными вещами.

«Эффект скафандра»

Как рассказал «Известиям» Денис Мантуров, утверждение предварительного национального стандарта на школьную форму запланировано на 2020 год. Работа над документом уже ведется.

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— В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки, — отметил он.

В документе также укажут требования к прочности и стойкости материалов.

По словам министра, появление стандарта и уточнение требований к школьной форме поможет избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные полушерстяные ткани не помогают сделать одежду безопаснее из-за полностью синтетической подкладки, которая соприкасается с кожей ребенка. Синтетика не способна впитывать, удерживать влагу и дышать, поэтому если ее много в составе изделия, это делает одежду неудобной для ежедневного использования, подчеркнул Денис Мантуров.

Также в стандарт на школьную форму включат качественные характеристики ткани, в том числе параметры прочности, стойкости к истиранию, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.

Первая редакция предварительного национального стандарта ожидается не позднее декабря 2019 года, а утверждение запланировано на 2020-й, подтвердили «Известиям» в пресс-службе Росстандарта. Там отметили: сейчас законодательством вообще не предусмотрено такое понятие, как школьная форма. Требования к одежде для учеников должны отличаться от нормативов для обычных детских вещей, так как школьники носят ее по несколько часов подряд в течение дня.

В пресс-службе Росстандарта подчеркнули, что ПНСТ утверждается на ограниченный срок — чтобы проверить нормы на практике перед принятием ГОСТа.

Форма есть, понятия — нет

Работу над стандартом ведет Роскачество, сказали «Известиям» в организации, а Минпромторг курирует ее. В документе впервые зафиксируют само определение школьной формы. Сейчас на рынке нередко представлены вещи, которые внешне похожи на одежду для учеников, а по своим характеристикам подходят только для эпизодической носки — она не всегда подходит для использования в течение нескольких часов без возможности ее сменить. Об этом «Известиям» рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

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Глава Роскачества подчеркнул, что организация ежегодно проводит исследования изделий или элементов школьной формы. Каждый год эксперты фиксируют разного рода нарушения, в том числе по важнейшим показателям безопасности продукции.

— Обычно выявляются отклонения от заявленного состава ткани на маркировке изделий: в основном производители указывают на этикетке наличие натуральных или вискозных волокон, которых по факту не оказывается, — отметил Максим Протасов.

Помимо этого, в одежде для учеников в 2018 году были зафиксированы отклонения по воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани верха. Это напрямую влияет на комфорт и безопасность вещей. Сейчас те учреждения, которые закупают школьную форму самостоятельно, могут выбрать тип одежды, который считают наиболее подходящим. Зачастую этот выбор делается в пользу наиболее бюджетных вариантов.

При наличии ГОСТа на школьную форму приоритет в закупке будет отдан одежде, которая соответствует закрепленному стандарту.

В Национальном союзе производителей школьной и форменной одежды «Известиям» сказали, что сейчас на рынке действует лишь технический регламент для детских вещей. В нем речь идет только о тех параметрах, неисполнение которых несет в себе угрозу для здоровья ребенка. Но документ не регламентирует качественные характеристики изделий.

По мнению специалистов, в стандарте должны быть прописаны такие требования, как устойчивость к агрессивной среде, например, поту, стирке, щелочам и кислотам, а также нормы истираемости ткани.

Предполагается, что, когда ГОСТ будет принят, называть свой товар «школьной формой» производители смогут только при соблюдении его норм. По оценкам союза, сегодня на рынке до 80% небезопасной и некачественной одежды для школьников.

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