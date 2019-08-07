Классная цена: расходы родителей на товары для школьников выросли

Средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». В Москве средний чек на основные товары для школьников почти в полтора раза выше среднероссийского — около 15 тыс. рублей. Затраты родителей на одежду и письменные принадлежности выросли, а на обувь и школьные рюкзаки, напротив, сократились. По словам экспертов, чтобы сэкономить, родители всё чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье.

Минимальный набор

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировал данные о продажах товаров для школьников, поступившие от более чем 800 тыс. онлайн-касс в стране. Выяснилось, что средний чек на школьный набор в июле 2019-го составил чуть более 10,7 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В комплект вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа.

Для сравнения, в Москве средние затраты на аналогичный набор в июле 2019 года составили около 15 тыс. рублей –– на 6% больше, чем в прошлом году, и на 40% дороже среднероссийского уровня.

Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки — он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей –– рост на 6% на фоне общего увеличения количества покупок на 40%. Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018-м. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров — 645 рублей (плюс 3%).

Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018-м на 6,5% –– до 1,7 тыс. рублей, рюкзаки подешевели на 2% — до 1,7 тыс. рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13% — до 1,3 тыс. рублей. Средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили в «Платформе ОФД», в этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.

Как в скафандре

Директор департамента по развитию продуктов «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сказал «Известиям», что сейчас активно развивается онлайн-торговля товарами для школьников: родители привыкают к интернет-заказам, экономя свое время и выбирая уже готовые решения.

В пресс-службе Wildberries «Известиям» подтвердили эту тенденцию: родители стали чаще собирать своих детей в школу онлайн. Так, в июле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников — на 172%, ранцев –– на 210%, канцелярских наборов — на 244%.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, в этом году наметилась еще одна тенденция: родители всё чаще покупают товары к школе в нецивилизованной рознице. Особенно это актуально для регионов с более низким уровнем жизни. На ярмарках, которые открывают в субъектах, продажи часто проходят без выдачи чеков, пояснила она «Известиям». Торговать на них могут как компании, так и физические лица и индивидуальные предприниматели.

Такие покупки сопровождаются рядом рисков, отметила Антонина Цицулина. Одежда для детей может быть несертифицированной. А это значит, что при ее производстве могли не соблюдаться нормативы по воздухонепроницаемости и гигроскопичности. На практике это приведет к тому, что она превратится в «скафандр» для ребенка. Но на ее покупке можно сэкономить. Родители также стараются приобретать всё меньше сменных комплектов для детей, часто ограничиваясь лишь одним вариантом: либо школьная форма, либо юбка и блузка. Кроме того, родители стали активнее шить одежду для детей в ателье.