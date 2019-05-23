Держи кружок шире: всё больше детских секций в РФ становятся платными

В России всё больше кружков становятся платными, и это не позволяет детям получать дополнительное образование. Причем бесплатно занимается лишь каждый пятый ребенок в стране. А в сельской местности больше трети школьников вообще не ходят ни в какие секции. Таковы результаты опроса ОНФ, с которыми ознакомились «Известия». В целом по России доля бесплатных услуг в сфере дополнительных занятий составляет лишь 36%. Родители жалуются, что семейный бюджет не позволяет оплачивать внеурочные занятия, а бесплатные предлагают не интересную детям программу.

За последние полтора года доля платных услуг в сфере допобразования для детей выросла в России на 8% — с 54% до 62%. А вот число ребят, посещающих кружки, с конца 2017 года не изменилось: каждый пятый не занимается ничем, кроме школьных уроков. Об этом говорят итоги исследования, проведенного «Общероссийским народным фронтом» (ОНФ) совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» в I квартале 2019 года. В опросе приняли участие более 2,7 тыс. родителей из 84 регионов.

Финансовые трудности — главная причина, по которой школьники не ходят в кружки. 28% родителей, чьи дети не получают дополнительного образования, сообщили, что бюджет семьи не предусматривает таких затрат.

В бесплатные кружки и секции ходит лишь каждый пятый ребенок (21%), а 41% школьников посещают исключительно оплачиваемые занятия. Среди причин выбора коммерческих услуг — отсутствие других кружков в радиусе доступности (так ответили 45% респондентов) и недостаточный интерес ребенка к бесплатным программам (20%).

При этом нацпроект «Образование» предусматривает создание 900 тыс. новых мест для ребят в этой сфере, напомнила в беседе с «Известиями» член центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

— 150 тыс. из них должны появиться уже в 2019 году, — рассказала она. — Важно, чтобы новые места создавались и в сельской местности, причем бесплатные. Не каждая семья в селе может позволить себе платные занятия — с конца 2017 года средняя месячная плата за один кружок увеличилась с 3084 до 3462 рублей.

Действенным инструментом для решения проблемы может стать сертификат персонифицированного финансирования допобразования детей. За каждым из них закреплен определенный объем бюджетных средств, которые можно потратить только на кружки или секции. Такой способ оплаты уже внедряется в 42 регионах при поддержке проекта ОНФ «Равные возможности — детям». Пока им смогли воспользоваться только 2% родителей, но опрос показал заинтересованность и других респондентов. 89% опрошенных отметили, что этот механизм повысил бы доступность дополнительного образования для их детей.

— Растущее количество платных услуг — показатель того, что не всегда бесплатные программы выдерживают содержательную конкуренцию. Часто платные кружки выбирают даже те родители, которые оценивают финансовое положение семьи как крайне тяжелое. Чтобы снизить нагрузку на семейные бюджеты, мы боремся за распространение инструмента персонифицированного финансирования на всю страну, — пояснила Любовь Духанина.

Дополнительное образование — далеко не единственное бремя для бюджета семей, считает руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член экспертного совета при правительстве России Виктор Панин.

— Школа продолжает нагружать родителей платными услугами разного рода: это и продленка, и обеды, и праздники, и многое другое, — сказал «Известиям» эксперт. — Их стоимость совершенно не обоснована. Цены устанавливаются среднерыночные, а услуги предлагаются на безальтернативной основе.

Виктор Панин подтвердил, что допобразование становится всё менее доступным для большинства детей, особенно в регионах, потому что бюджет семей не справляется с этой нагрузкой.

По его мнению, попытки ввести разного рода сертификаты пока эту проблему не решили.

— Частично, может быть, ее и удастся решить таким образом. Но из-за роста стоимости наиболее востребованных услуг эти сертификаты могут оказаться несостоятельными. И родители опять будут платить из своего кармана, — отметил эксперт.

Выход он видит в выделении бюджетных мест в лучших платных кружках и секциях, чтобы дети из малоимущих и многодетных семей имели возможность там обучаться. Этот вопрос надо решать на уровне органов управления образованием в субъектах. Но тут велики коррупционные риски, считает эксперт: по его мнению, власть имущие могут определить на эти места своих детей.