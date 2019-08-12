В Подмосковье закупят 5,5 млн учебников для школьников региона

В Московской области закупят больше 5,5 млн учебников в новом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе первого зампредседателя правительства региона Ольги Забраловой.

По словам чиновницы, в 2019 году будет закуплено больше 5,5 млн учебников стоимостью порядка 1,7 млрд рублей, пишет агентство городских новостей «Москва». Забралова отметила, что благодаря этому подмосковные общеобразовательные организации будут обеспечены учебниками и учебными пособиями на 100%.

Отмечается, что это количество учебников будет приобретено для почти 900 тыс. школьников. Все они смогут получить базовый комплект учебников у себя в школе, пишет НСН.