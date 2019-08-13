В Обществе защиты прав потребителей рассказали о требованиях к школьной форме

Администрация школы может рекомендовать родителям приобрести детям школьную форму определенного фасона или цвета, но не вправе требовать купить ее в конкретном магазине и у определенного производителя. Об этом сайту aif.ru рассказал руководитель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.

По его словам, при поступлении в учебное заведение родители должны ознакомиться с уставом в школе, где обязательно должно быть прописано ношение школьной формы. Если же такое требование отсутствует, то делать замечания школьнику администрация школы не имеет права.

«В соответствии с действующим законодательством вопросы относительно школьной формы решаются на уровне школы самостоятельно. Редкие субъекты в РФ имеют свои законы о ношении школьной формы. <…> если школьная форма вводится каким-то локальным актом, это достаточно легко оспорить, если в уставе самой школы нет соответствующего положения», — пояснил Панин.

Согласно рекомендациям Минобразования России «Об установлении требований к одежде обучающихся» от 2013 года, школьная одежда должна соответствовать гигиеническим требованиям, погоде, месту проведения уроков и температурному режиму в помещении. Кроме того, внешний вид школьной формы должен соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Вместе с тем одежда учеников моет иметь отличительные знаки школы: галстуки, эмблемы, значки.

8 августа сообщалось, что в России утвердят национальный стандарт на школьную форму.