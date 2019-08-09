Роскачество дало рекомендации по выбору школьной формы

Эксперты Роскачества в преддверии нового учебного года подготовили инструкцию по выбору школьной формы. Отмечается, что обращать внимание стоит на состав ткани, пошив, маркировку и документацию.

Специалисты призывают не пугаться небольшого количества синтетики в составе ткани, потому что в определенном количестве она только улучшает ее свойства.

Однако при доле свыше 70% полиэфирных волокон, например, полиэстера или полиамида в составе подкладки, школьная форма может иметь «эффект парника», говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

При этом даже если ткань верха костюма будет на 70% состоять из шерсти, а подкладка на 100% из полиэфирных волокон, костюм всё равно не будет комфортным.

При покупке школьной одежды стоит запросить документы о соответствии продукции обязательным требованиям. По номерам сертификат соответствия и декларацию соответствия можно проверить на сайте Росаккредитации.

Кроме того, стоит обратить внимание на маркировку. В маркировке должно быть четко указано, для кого предназначено это изделие: маркерами служат указание возраста, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков».

«Если этих слов нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к взрослой одежде предъявляются менее строгие требования», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Эксперты также призвали при выборе формы учитывать качество швов. Кроме того, у брюк должны быть проставлены машинные закрепки у верхнего и нижнего концов боковых карманов, а низ брюк должен быть обработан.

Ранее в августе стало известно, что средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, согласно статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД».