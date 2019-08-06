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Расходы родителей на товары для школьников выросли на 2%

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Средняя стоимость школьного набора, в который входит форма, обувь и канцелярские товары, в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018-го, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

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Эксперты отметили, что для экономии родители все чаще делают заказы в интернет-магазинах, а школьную форму покупают на ярмарках или заказывают в ателье.

В пресс-службе Wildberries «Известиям» подтвердили тенденцию развития онлайн-торговли школьными принадлежностями. Так, в июле 2019-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников — на 172%, ранцев –– на 210%, канцелярских наборов — на 244%.

Кроме того, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала, что, в этом году родители стали чаще покупать товары к школе в нецивилизованной рознице. На ярмарках, которые открывают в субъектах, продажи часто проходят без выдачи чеков, пояснила она.

Торговать на них могут как компании, так и физические лица и индивидуальные предприниматели. Такие покупки сопровождаются рядом рисков, отметила Цицулина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

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