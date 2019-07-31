Власти Екатеринбурга предупредили о возможном дефиците мест в школах

В Екатеринбурге может возникнуть дефицит мест в школах. Не исключено, что нехватка мест вырастет в пять раз в ближайшие шесть лет и превысит показатель в 40 тыс. Об этом предупредил мэр города Александр Высокинский.

По его данным, потребность в школьных местах достигнет максимума к 2031–2032 годам. Поэтому в ближайшие пять лет в Екатеринбурге планируют построить 22 школы на 18 тыс. мест. Сейчас возводят около 13 учебных заведений – это порядка 7 тыс. мест. В проекте — еще 2,3 тыс. мест. Для того, чтобы снять проблему, необходимо привлечение около 30–40 млрд рублей за пять лет.

Как пишет ИА «Ура.ру», в ближайшее время на официальном сайте Екатеринбурга появится карта строительства новых школ и детских садов, чтобы люди при покупке жилья оценивали, насколько район обеспечен социальной инфраструктурой. По словам мэра, власти должны понимать логику очередности.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга нашли деньги на программу развития метро до 2020 года и на проектирование второй ветки подземки.