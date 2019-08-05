«Просвещение» займется правовой поддержкой школ

Группа компаний «Просвещение» запускает проект комплексной юридической поддержки образовательных организаций «Право просвещения». В перспективе он может более чем на треть снизить правовые риски для школ.

Потребность в появлении подобного рода услуг назрела давно, говорится в сообщении, поступившем «Известиям». По данным Росстата, в стране насчитывается более 45 тыс. школ и порядка 1,5 млн учителей. По данным Высшей школы экономики, с угрозами и различного рода давлением сталкиваются не менее 50% учителей. По статистике «Просвещения», еженедельно в стране фиксируются 20 резонансных случаев, в которых так или иначе задействованы школы.

Во многих ситуациях администрация школы и учителя не знают, к кому обратиться за грамотной и быстрой юридической поддержкой. Во многих образовательных учреждениях есть юристы, но один специалист зачастую не в состоянии обеспечить всю необходимую помощь. Выходом станет организация, которая возьмет обслуживание на аутсорсинг. Группа «Просвещение» предложит школам консультирование в режиме 24/7.

Поддержка будет развиваться в трех основных направлениях: помощь непосредственно школам (например, в случаях реорганизации или споров с контролирующими организациями), вопросы соблюдения прав и обязанностей педагогов и школы, в целом в случаях неподобающего поведения родителей и учеников, а также освобождение учителей от рутинной и не связанной напрямую с их профессиональной деятельностью нагрузки.