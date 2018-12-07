Жители 15 регионов России напишут правовой диктант

Площадки для очного написания правового диктанта открылись 7 декабря в 15 регионах России. Об этом сообщает на своем сайте Ассоциация юристов России.

Так, свои знания в юридической сфере смогут проверить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Липецкой, Новгородской, Астраханской, Курганской и Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республик Бурятия, Башкирия, Марий-Эл и Забайкальского края.

Участником диктанта может стать любой желающий старше 14 лет. Тест на юридическую грамотность включает 30 заданий, которые затрагивают основы Конституции РФ, а также отдельных отраслей права. Как отмечает Ассоциация юристов России, диктант направлен, в частности, на повышение мотивации различных слоев населения в изучении права.

Принять участие в тесте можно в онлайн-режиме с 3 по 10 декабря на сайте Юрдиктант.рф.

3 декабря сообщалось, что в Москве на полях Дня юриста был дан официальный старт всероссийскому правовому (юридическому) диктанту. В церемонии запуска участвовали сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, генеральный директор «Российской газеты» Павел Негоица, ректор МГЮА Виктор Блажеев и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.