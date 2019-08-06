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В ЦДМ на Лубянке открылась школьная ярмарка

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Фото: пресс-служба ЦДМ
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Традиционная школьная ярмарка открылась в «Центральном детском магазине на Лубянке» (ЦДМ). В главном атриуме представлено более 20 брендов детской одежды, обуви, а также канцелярские принадлежности и товары для творчества.

«Покупатели смогут найти продукцию не только ведущих производителей, но и молодых прогрессивных брендов, которые создают актуальные школьные коллекции. Одновременно мы открыли два новых магазина, которые порадуют родителей широким выбором и высоким качеством детских товаров», – заявил вице-президент компании «Галс-Девелопмент», владеющей ЦДМ, Андрей Мухин.

Школьная ярмарка завершится 1 сентября праздником и фэшн-шоу «Когда мода — не игрушки». На подиуме в главном атриуме магазина воспитанники детских модельных школ покажут детские коллекции одежды и обуви российских и зарубежных брендов.

Кроме того, в августе в ЦДМ откроются магазины детской одежды Stilnyashka и «Даниэль». Ассортимент первого предназначен для детей от 2 до 14 лет, второго — от рождения до совершеннолетия.

Всего ЦДМ на Лубянке представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, товаров для будущих родителей, а также развлекательные интерактивные зоны.

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