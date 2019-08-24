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Хоккеист Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль ЧМ-2019

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил российский хоккеист Евгений Кузнецов согласился вернуть бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею – 2019 в Словакии. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

«Кузнецов согласился с тем, чтобы отказаться от своей медали. Сборная России лишением наград по итогам турнира наказана не будет», — цитирует сообщение ТАСС.

23 августа россиянина отстранили из-за обнаружения в допинг-пробе, взятой во время ЧМ, кокаин. Согласно правилам IIHF, за нарушение антидопинговых правил спортсмен отстраняется и лишается всех очков, призов и медалей.

По итогам турнира в Словакии сборная России выиграла бронзу.

Отстранение Кузнецова, выступающего в составе «Вашингтон Кэпиталз», не распространяется на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Лига сама примет решение по игроку.

Ранее в пятницу советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов назвал Кузнецова позором российского хоккея.

Сам спортсмен признался, что чувствует себя ужасно из-за того, что разочаровал многих людей.

В мае в Сети появилось видео с Кузнецовым, сидящим в номере отеля возле стола, на котором рассыпан белый порошок.

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