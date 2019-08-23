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Хоккеист Евгений Кузнецов согласился с решением о дисквалификации

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов согласился с решением Международной федерации хоккея (IIHF) о его дисквалификации за употребление кокаина. Соответствующее заявление спортсмен сделал в пятницу, 23 августа.

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«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от участия в международны соревнованиях на четыре года. Я решил принять это наказание», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Washington Capitals, за который он выступал.

Спортсмен добавил, что «чувствует себя совершенно ужасно» из-за того, что «разочаровал многих людей», которые важны для него, — товарищей по команде, родных и друзей.

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что IIHF уведомила ее о дисквалификации Кузнецова с 13 июня 2019 года. В ФХР отметили, что федерация «всегда выступала и будет выступать против применения запрещенных веществ в спорте», и исключили возможность употребления спортсменами наркотиков в расположении сборной России.

«Прибывая в команду, спортсмены находятся под постоянным наблюдением специалистов, поэтому употребление запрещенных веществ в расположении сборной России исключено. ФХР будет внимательно следить за развитием событий и примет все необходимые меры», — добавили в ФХР.

Ранее 23 августа IIHF сообщила о дисквалификации Кузнецова на четыре года из-за нарушения им антидопинговых правил. Допинг-проба, которую взяли у спортсмена 26 мая 2019 года, показала наличие в его крови кокаина.

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