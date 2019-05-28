Вице-комиссар НХЛ отреагировал на скандальное видео с Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала изучать ситуацию с нападающим Washington Capitals Евгением Кузнецовым, который стал героем неоднозначного видео, однако расследованием это называть преждевременно.

«Лиге необходимо больше фактов, прежде чем принимать какие-то меры и делать следующие шаги. Я не употребляю слово «расследование», потому что считаю его довольно неоднозначным», — приводит слова функционера The Washington Post.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором присутствуют Кузнецов, спящая девушка и белый порошок неизвестного происхождения.

Дэйли отметил, что хоккеист признал, что находился в этой комнате, но ничего не употреблял. «На этом основании я не собираюсь его ни в чем обвинять», — добавил вице-комиссар НХЛ.

Ранее сам Кузнецов рассказал, что ролику уже год и он был снят в Лас-Вегасе в момент, когда хоккеист зашел в гостиничный номер к знакомым. Он подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.